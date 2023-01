(Video) Así sonaría la respuesta de Piqué a Shakira, según humorista tico Fabián Murillo

Fabián Murillo lanzó la canción el domingo y ya casi llega al millón de reproducciones. Captura de video

El humorista Fabián Murillo no quiso dejar pasar el éxito de la canción de Shakira y Bizarrap y se creó la que sería la respuesta de Gerard Piqué a “Music Sessions #53″, pero clara-mente, es en plan vacilón.

El imitador de Cañero, en los Toros del 6, contó que se llevó unas tres horas en escribir la letra y que ya el sábado la estaba grabando en SP Studio, de su amigo Deyvi Salas, quien editar sus videos más elaborados y ya el domingo a primera hora la subió a redes sociales.

“Pa’ perros como yo, oooh oooh... Hola, soy Gerard Piqué, tampoco vuelvo a esa aburrición, tantas veces que quedé campeón y no puede ser fiel en la relación. Sorry, Shaki, hace rato que yo tomo de otro vaso”, dice parte de su versión.

Piqué y Shakira se separaron luego de 12 años de ser pareja y tener dos hijos. (Tomada de Twitter)

Fabián aclaró que con su canción no pretende apoyar la infidelidad del exfutbolista y que tampoco es que lo está defendiendo, sino que lo hizo por sacarle el lado humorístico a la situación de la colombiana y el español.

“Obviamente lo que Piqué hizo está mal, no es que lo apoyo, tal vez la gente no escucha toda la canción (la suya), hay muchas mujeres que sí la han escuchado y le da gracia, porque me dicen: ‘nombres, mejor ni lo defienda’ y, justamente nunca lo quise defender, porque lo que hizo no está bien, pero sí es sacarle el vacilón a la situación de cómo sería la respuesta sínica de un Piqué que le da igual lo que pasó, porque el hombre sigue con su vida y con Clara Chía y por ahí nació la idea”, mencionó.

Fabián está asombrado con el gran apoyo de la gente, porque la gran mayoría sí ha comprendido que es en plan vacilón y la han reproducido casi un millón de veces. De hecho, ya lo han visto en países como México y Colombia.

“A pesar de que tenía muchas ideas no se tiró antes porque estuve fatal de la garganta después de los Toros del 6″, contó el humorista.