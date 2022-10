(Video) Así vivió Viviana Calderón su regreso al estadio morado ¿Y Pablo Rodríguez?

Viviana Calderón y Pablo Rodríguez se vacilaron por la final del campeonato nacional. Archivo

La presentadora Viviana Calderón tenía años de no ir al estadio y este domingo aprovechó que le regalaron unas entradas para ir a apoyar al equipo de sus amores, el Deportivo Saprissa.

El vacilón es que su otro amor, Pablo Rodríguez, es herediano a muerte, pero esta vez prefirió no acompañarla a ver el partido y no porque no confiara en su equipo sino porque tenía que trabajar en su restaurante.

Sin embargo, antes de que ella se fuera para Tibás con sus familiares, la empezó a vacilar diciéndole que ella sería el “gato negro” de los morados, por ser de las aficionadas que solo apoyan cuando están por disputar el campeonato.

Al final la tortilla se dio vuelta porque la que terminó vacilando al actor al terminar el partido fue la exDiva porque los saprissistas ganaron 2 a 0 y se acercan cada vez más a su título 37.

Habrá que ver quién termina riendo al final el próximo sábado cuando se juegue el último partido de la gran final.