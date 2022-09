Video: Australiano que triunfa en TikTok tuvo encuentro cercano con la doble moral del tico

Foto de Alonso Tenorio con fines ilustrativos (alonso tenorio)

El australiano Malcolm Hill, quien tiene varios años de vivir en Costa Rica y y triunfa en TikTok con su particular forma de hablar español, narró recientemente el “particular” encuentro que tuvo con un oficial de tránsito, un “tombo” tico.

La cosa es que Malcolm iba para playa negra con el carro lleno. Como él mismo cuenta, iba “con la doña y los dos carajillos” cuando un policía lo detuvo después de rayar en doble ralla amarilla. Hasta ahí todo bien...

El oficial le pidió a Malcolm los papeles del carro y la licencia. Como él está en proceso de nacionalizarse y homologar su licencia, le mostró los papeles que tiene pero el oficial se puso a hablar y a dar vueltas en círculo hasta que finalmente le dijo a Malcolm: “¿Usted quiere que yo me vaya a tomar café?”...

Malcolm, entre risas, cuenta que él pensó “bueno, le doy diez rojitos y listo” pero en eso el australiano, a quien muchos conocen como “el gringo”, le preguntó al oficial qué le parecía el presidente Rodrigo Chaves. Malcolm cuenta a carcajadas que el oficial le dijo que el presidente era maravilloso, que “está limpiando la casa y acabando con la corrupción”, ¡como si pedirle una mordida al “gringo” no fuera un delito! Al final no sabemos si Malcolm le dio o no el dinero pero sin duda Malcolm aprendió de qué se trata la doble moral del tico.