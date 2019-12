View this post on Instagram

Prepárense para la invación musical Extraterrestre 🎶🛸🛸🛸🎶Con mucha emoción y alegria Les presento la primer pieza de este gran proyecto GANOZA B ***** EL DIAMANTE. Mi primer sensillo *Muevete A Marte* de mi primer Albun #ovni * Estreno mundial mañana Martes 3 de dic a la 1pm hora de Las Vegas por YouTube y todas las plataformas digitales🤟🏻😁🤟🏻 🎶🎶* desde mi corazón les agradesco tanto cariño y apoyo. A partir de ahora Bienvenidos a mi Mundo. atte: "GANOZA B...........El DIAMANTE*