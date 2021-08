(Video) Camarógrafos de canal 7 también se apuntan al "Dancing"

Marco "Ñato" Chaves y Cristian "Menca" Ugalde no son una de las figuras en "Dancing with the stars", pero terminan bailando cada domingo en la pista de baile y hasta ensayan los ritmos.

Este par de gatazos se la juegan como los grandes haciendo su trabajo en canal 7.

"Ñato" es camarógrafo y "Menca" es su asistente estrella en el canal de trencito. Los dos manejan una cámara especial llamada Gimbal que es un sistema que consiste en un armazón que se coloca Marco en los hombros y en la cintura para llevar la cámara, mientras que Cristian lleva un chaleco que guarda la batería de la cámara. Así no deben estar jalando cables por todo el estudio.

Eso sí, ellos están conectados por un cable, por lo que su trabajo en la pista de "Dancing" debe ser preciso, de lo contrario sería un desastre, ya que si uno de los dos falla un segundo, la señal con las imágenes del programa no llegarían a los televisores del público. Además, ellos se pueden caer o pasar cualquier otro tortón que en televisión es imperdonable.

Solo el armazón y la cámara que lleva "Ñato" pesan 20 kilos.

El dúo dinámico

Marco y Cristian vienen siendo una de esas yuntas famosas que son carga pesada, algo así como "el Chompiras" y "el Peterete", "Chucho y Checho", "Juan Vainas y Chibolo".

Durante la competencia de "Dancing", mientras Marco tiene los ojos puestos en los participantes, Cristian tiene que tener como mil ojos para guiar y direccionar los movimientos de Marco.

Cada domingo, esta pareja se la juega como las grandes para hacer tomas desde la pista de baile cuando los participantes están en vivo en plena competencia. Así que, mientras el reto de los bailarines es no quedar sentenciados, la prueba de fuego de "Ñato" y "Menca" es no meterse en las tomas que hacen sus otros compañeros.

"Lo más difícil es cuando llegamos los domingos y nos dicen que cambiaron algunos movimientos de las coreografías, luego de que ensayamos una cosa desde el viernes que empiezan los ensayos en la pista", contó Cristian.

Al principio Marco hacía todo solo, pero era difícil porque entre la cámara y el chaleco le quitaban mucha movilidad. Luego tuvo otros compañeros que los asistían, pero no lograron cumplir la misión.

Cristian y Marco han hecho la yunta perfecta.

"Se distraían mucho y con que lo cuidaran a uno era suficiente, pero desde que pusieron a Cristian todo ha salido muy bien. Siempre está atento, conoce el equipo y puedo llamarlo con toda la confianza para decirle que lo arme. Cuando a veces me han puesto otro asistente no es lo mismo. Cristian es como mis ojos", expresó Marco.

Aunque ellos no son los participantes del concurso, pasan en una pura meneadera pero detrás de cámaras.

Marco y Cristian deben seguir los movimientos de las estrellas en la pista muy cerquita.

"Nosotros tenemos que saber qué ritmo van a bailar, porque de eso depende el tipo de movimiento que nosotros hagamos con la cámaras, por ejemplo, si es un vals, la entrada la tenemos que hacer lenta, pero si es un merengue la entrada y la salida debe ser muy rápida", explicó Cristian.

Las metidas de patas no son frecuentes y aunque les ha pasado varias al aire, han salido bien librados.

"Un día andaba un Yipy (sorbeto con chocolate) en la bolsa de atrás del pantalón y cuando me percaté lo vi en media pista de baile, a como pude le pegué un patadón y ni sé dónde fue a parar, porque sabía que si salía en la toma me iban a regañar, después de esa vez ya aprendí que no debo de andar nada, ni el celular", son parte de las anécdotas de Cristian.