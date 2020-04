View this post on Instagram

Millones de gracias a los seguidores de mis historias que me permitieron ganar este concurso y poder conocer hoy virtualmente a mi cantante favorito del mundo. Esto es una sobredosis de felicidad!! GRACIAS @carlosvives!!! En mis historias ven el live completo! Cuántos likes para que venga a la boda!! 💙💙💙