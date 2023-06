(Video) Choché Romano contó el zafis que tuvo con su bebita

El presentador Choché Romano contó un incómodo momento que vivió con su pequeña hija.

Leah es la pequeña hija del comunicador Choché Romano y Ashley García.

En un video en TikTok, el colocho narró que iba para la iglesia con su hija, quien iba muy calmada en la sillita del carro, pero al sacarla vio que Leah se “había hecho del dos”, y se había ensuciado hasta la cabeza.

“Mae, todo se embarró y me puse a ver, y entre las carreras, la mude y se me olvidó ponerle el pañal, entre el cansancio y la madrugada se me olvidó”, dijo Choché.

El famoso locutor dice que lo que pasó fue que le puso el pantalón y el vestido, pero se le olvidó el pañal.

Inmediatamente tuvo que, además de limpiar a su pequeña, ir a lavar el cobertor de la sillita.

El comunicador expresó que se sentía muy mal y que a él le gustaría saber cuántos han pasado por algo así.

Algunos de sus seguidores se sintieron identificados con el presentador y le dejaron algunos comentarios:

“Diay mae, tranquilo, a veces aunque le ponga pañal se va a ‘hacer del dos’ hasta la nuca… me pasó con mi primera hija”, “A todos nos ha pasado, me pasó el día del bautizo de mi hijo, te imaginarás cómo quedó ese traje blanco casi me muero... Hoy mi hijo tiene 31 años”, “Sí, me pasó que se me olvidó ponerle el pañal en la noche y se hizo del ‘dos’, al día siguiente tuve que lavar todo”.

LEA MÁS: La familia de Choché Romano está con un gran dolor en el alma

Con estos comentarios, el colocho ya puede sentirse un poco mejor, son momentos caóticamente hermosos que le quedarán guardados.

La pequeña de Choché nació el pasado 19 de noviembre del 2021.