HOY VAMOS A HACER UNA DENUNCIA FORMAL Y NO ES BROMA! . Quiero que por favor se manifiesten tod@s l@s que hemos sufrido este fatal y desalmado ataque llamado “patas de lagartija fría” 😂 . Etiqueten a esa persona que lo ve a usted calientito y viene y sin pensarlo dos veces le pone ese par de cubos de hielo en alguna parte de su calientito y acolchonado cuerpo 🥶 Y compártalo con esa victima que usted conoce para que NO SE QUEDE CALLAD@ . Chas gracias @ashgava 😰 . #parejitica #novios #parejas #matrimonio #relaciones #humor #videos