Video: Daddy Yankee le tiró con todo a Don Omar

(El Tiempo/GDA)

Daddy Yankee y Don Omar tienen años protagonizando una rivalidad musical muy fuerte en el mundo del reguetón y ahora sumaron un nuevo capítulo, incluso más personal.

Hace algunas semanas Don Omar aseguró que Raphy Pina, quien fue su manager y es el de Yankee, siempre tuvo preferencia por el intérprete de “Gasolina”.

Tras un intercambio de indirectas en Twitter entre el productor y Don, por fin el “Big Boss” se refirió al tema en una reciente entrevista.

Don Omar y Raphy Pina montan otro pleito con la cárcel y Daddy Yankee como protagonistas

Yankee aseguró que Don Omar está buscando culpables por su fracaso, cuando dijo que abandonó la gira que hicieron juntos porque a él le saboteaban la presentación con aspectos técnicos.

“Hay que desearle lo mejor, hablándole la verdad. No hay excusas ni justificaciones para el fracaso de una persona, tú tienes que hacer una autorreflexión y no buscar culpables. Ya no estoy hablando de música, ni de tiradera, eso quedó atrás, ya estamos hablando de hombría. La gente no respeta el papel de víctima”, indicó.

El Cangri incluso indicó que su verdadera competencia musical nunca fue Don Omar, sino que fueron Wisin y Yandel.

🚨🚨 Daddy Yankee en entrevista con @matiasgarciard menciona que Don Omar NUNCA fue su competencia su única competencia en el género lo fue Wisin y Yandel ¿que opinan? 👀🔥🔥 @daddy_yankee @DONOMAR pic.twitter.com/rVQBZRYBuj — Trap Updates (@Trap_Updates) November 15, 2022

Tras las declaraciones de Yankee, muchos fans opinaron a favor de uno o del otro, pero el cantante de “Pobre Diabla” no se ha referido más al tema.