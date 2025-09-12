(Video) Daniel Céspedes, de Buen día, cometió equivocación en vivo y Nancy Dobles no se la perdonó

Daniel Céspedes es uno de los presentadores principales de Buen día de Teletica. (Cortesía/Cortesía)

El periodista Daniel Céspedes, de Buen día, cometió una equivocación en vivo y su compañera Nancy Dobles no pudo evitar reírse a carcajadas.

El vacilón es que el mismo presentador se terminó riendo de sí mismo y hasta buscó el extracto de la “metida de patas” por aquello que alguno de sus seguidores en redes se lo perdiera.

Resulta que este 11 de setiembre estuvo de invitado el periodista José Miguel Cruz y quien fuera por muchos años presentador de Más que noticias (MQN), ahí mismo en el canal.

El querido JM, como le dicen sus amigos, llegó a promocionar su restaurante, que es a lo que está dedicado ahora tras renunciar a canal 7 en junio, y a su vez preparó una olla de carne al fogón en el jardín de Buen día.

A Daniel lo pusieron a hacer una mención que después de los comerciales presentarían cómo quedó el sopón que estaba haciendo JM y ahí fue cuando terminó siendo el hazmerreír de sus compañeros.

Daniel Céspedes se equivocó en vivo en Buen día

“Olla de carne al follón...”, se escucha decir a Daniel y de una vez Nancy le dijo entre risas: “¡Diay! ¡¿Qué dijooo?!“.

Daniel también no aguantó la risa al ver que se había equivocado, pues debía decir al fogón, contagiando a todos en el programa.

“Solo tenía que decir una palabra y la dije mal”, dijo entre risas el presentador.

Pero Daniel no se quedó ahí, al finalizar el programa le metió color a Nancy, pues les dijeron que podían agarrar un poco de olla de carne y grabó el momento en que la puntarenense salió con una olla grande para llevar sopa para su casa.