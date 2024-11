Video de esposa de Christian Bolaños se hace viral y hasta un famoso cantante le dio “me gusta”

Christian Bolaños y su esposa Jazmín Salas tienen dos hijos, que más bien paracen sus hermanillos.

La esposa del exjugador Christian Bolaños vivió un momento muy emotivo al enterarse de que uno de sus videos de Instagram se volvió viral, pero especialmente cuando se dio cuenta que su cantante favorito en la adolescencia le dio “me gusta”.

La pastelera Jazmín Salas compartió hace unos días un video junto al exfutbolista morado y sus dos hijos, Allison y Cristiano, vacilando de que ahora los papás parecen hermanos de sus hijos, por el gran parecido físico.

Ese día iban juntos para el concierto de Aventura y simplemente salen posando frente a la cámara para demostrar que parecían hermanillos con sus atuendos.

Christian Bolaños, su esposa e hijos parecen hermanillos

Según contó, dicho video se disparó en los últimos días y ha sido reproducido más de dos millones de veces y lo que más le llamó la atención fue la cantidad de notificaciones que le entraron con comentarios o simplemente que reaccionaron dándole un corazoncito.

Para su gran sorpresa uno que lo vio y que le dio “like” fue su cantante favorito, en su época de adolescente Servando Primera, del dúo Servando y Florentino.

Jazmín Salas, esposa de Christian Bolaños, quedó sorprendida por un "like"

“Si ustedes son de una edad similar a la mía, van a saber quién es Servando Primera, yo me quedé así, yo: ‘¡ay este es el mae de Salserín!, ¿qué está haciendo este mae dándole like a mi video?, y yo: ‘Christian, Christian’, y Christian: ‘¿qué pasa?’, y yo: ‘vea quién le dio like a mi video’, y él: ‘¿y quién es ese mae?’, y yo: ‘Servando, el de Servando y Florentino, el de Salserín’, y Christian: ‘Jazmín, sea más seria’, y yo... (cara de asombro)”, contó muy emocionada.

Salas, de 38 años, le explicó a su esposo que si eso le hubiera pasado a sus 12 años hubiera caído desmayada porque vivía enamorada del venezolano.

Servando y Florentino Primera fueron los primeros cantantes del grupo Salserín, popular grupo venezolano. (Facebook)

Su hija, Allison, tampoco sabía quién es el cantante ni que era su amor platónico de hace muchos años, pero después de verla tan emocionada de seguro, jamás se olvidará que es el que canta “Una fan enamorada”o “De sol a sol”, entre otras.