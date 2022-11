Video: El sentido mensaje del doña Florinda a ocho años de la muerte de “El Chavo”

8 años sin mi Rober...sin nuestro Chavito del 8, sin nuestro genio. pic.twitter.com/50H7pWmal5 — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) November 28, 2022

Este lunes se cumplen ocho años del fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños y en el mundo muchísima gente lo recuerda con gran cariño y nostalgia.

Una que por supuesto se acordó de su “Rober” fue Florinda Meza, quien en Twitter publicó un video donde muestra varios de los momentos memorables que pasó con el actor.

“Siempre me gustaron las matemáticas y el ocho es mi número predilecto. Cuando era niña yo decía: el ocho es hermoso porque son dos bolitas, pero si acuestas al ocho es infinito, pero si lo pones paradito es el reloj de arena de los números. Ahora no me parece tan festivo ya que al reloj de arena de mi Rober, hace ocho años se le acabaron los granitos, yo sé que muchos de ustedes deben extrañarlo pero yo lo extraño cada día más, cada mañana le digo buenos días mi alegría y casi que me parece escuchar su respuesta: ‘buenos días mi dulce amanecer’”, dijo, la actriz en otras cosas.

Florinda Meza extraña cada día más a su Rober.

“Siempre te recordaré con agradecimiento por tanto amor y por tanto que aprendí de tanto, pero sobre todo, por hacer que mi vida fuera interesante”, agregó.

Otros personajes de El Chavo del 8 como su excompañero Édgar Vivar, mejor conocido como Ñoño o El Señor Barriga, también le dedicó un sentido mensaje al maestro en sus redes sociales.

“Hoy a ocho años de tu partida; te sigo extrañando y admirando más. ¡Gracias maestro! ¡Gracias amigo! Gracias, en nombre de todos los corazones a los que tocaste a través de tu existencia”, escribió el actor.