Video: En Costa Rica hay una Barbie de carne y hueso que viene con Vocho incluido

Kimberly Ugalde es la dueña de un impresionante Volkswagen Beetle que adaptó para que parezca el Vocho Barbie. Cortesía.

El 20 de julio se estrenará en las principales salas del país la película “Barbie” y en Tiquicia conocimos una Barbie de carne y hueso y que tiene hasta su propio vocho, con el que roba suspiros por donde quiera que va.

Se trata de Kimberly Ugalde, una empresaria de 32 años y vecina de San Antonio de Coronado, que se crió jugando con las famosas muñecas de Mattel y en febrero pasado se compró un Volkswagen Beetle para convertirlo en el famoso vocho que utiliza la muñeca de sus sueños.

Originalmente el carrito era amarillo pastel y en mayo Kimberly lo mandó al taller para darle el color y el brillo que ella deseaba y los resultados cumplieron sus expectativas.

El volante es plateado y lleno de mucho brillo. Cortesía.

“En total llegué a tener más de diez barbies y recuerdo que desde que tenía 5 años pasaba jugando con una amiga llamada Priscilla y nos daba hasta la madrugada y hasta tuve un vocho de Barbie.

“Cuando fui creciendo me teñí el cabello rubio (su tono natural es castaño), porque siempre quise parecerme a una Barbie, por el estilo, porque son muñecas muy lindas y vanidosas y así soy yo, trabajé como modelo hasta hace tres años y me gusta peinarme, maquillarme y el vocho es mi juguetito, un deseo hecho realidad”, comentó.

Kimberly Ugalde causa sensación con su Vocho Barbie

Mucho glamour

Ugalde trabaja en una estética y desconocía que en una semana se estrenará la peli de la emblemática muñeca, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling y por eso, cree que la compra de su carrito con el estreno de la cinta ha sido totalmente casual.

“Una persona hizo una publicación en redes sociales, en donde anunciaba que traía carros de Estados Unidos. Hace unos años tuve un vocho azul, pero no era descapotable y por eso no lo personalicé, porque yo quería que se hiciera convertible y aproveché que vi a esta persona para tramitar la compra del carro.

“Estuve negociando y en febrero me lo trajeron, lo conducí con el color original hasta mayo y luego ya comenzó el proceso para personalizarlo. En eso estuvo como dos meses y me lo entregaron la semana pasada, hasta lloré de la emoción cuando lo vi, porque quedó como lo quería”, afirmó.

Kimberly Ugalde es la dueña de un impresionante Vocho Barbie. Cortesía.

Este Volkswagen Beetle a simple vista levanta suspiros y evoca distintas emociones entre quienes lo ven pasar.

Su tono es rosado escarchado, los asientos y la capota es de color negro. A los costados tiene calcas con la imagen y el logo de Barbie y la placa tiene un marco en color rosado y cuenta con una placa decorativa en color negro, con el logo de la muñeca.

El volante es de color plateado, totalmente brillante y dentro del carro, los cinturones tienen una cinta rosada, las alfombras son negras con la palabra Barbie y su mamá, doña Marielos, le hizo unas bolsitas para colocar la basura, en tono rosado.

Además, le puso una válvula de vacío, para cambiar el sonido y confesó que suena riquísimo cuando acelera.

“Desde que me entregaron el carro no hay quien no tenga que ver con el vocho, las mujeres y las niñas se quedan impresionadas y algunas personas me han seguido para ver en dónde me parqueo y me piden una foto.

Margot Robbie le da vida a Barbie, en la película que se estrenará el 20 de julio en las salas de cine. Twitter. (Warner Bros. Pictures)

“La gente cree que lo personalicé por la película, pero nada que ver y siento que todo se ha dado de una manera muy linda, hice mi sueño realidad, de tener algo con lo que me crié de niña y es parte de lo que siempre quise, meterme en el personaje de una Barbie”, destacó.

Aprovechando el bum de la película, Kimberly mandó a traer uno de los trajes que usará Barbara Millicent Roberts - nombre completo de la muñeca - en la producción dirigida por Greta Gerwig y que tiene una duración de 1 hora con 54 minutos.

“El martes será la premier de la película en Nova Cinemas (no le han dado las fechas) y me invitaron a ver la película y me pidieron llevar el carro. Espero que el traje llegue a tiempo para ponérmelo e ir vestida a la película como una completa muñeca”, destacó.

La mamá de Kimberly le hizo estas bolsitas para poner la basura. Cortesía.

Su favorita

Barbie representa distintos momentos de la historia y desde su creación, en 1959, ha tenido más de cien profesiones.

Ugalde confesó que le encantaba la Barbie que llevaba a su hermanita Kelly en bicicleta y contó cómo se describiría a sí misma como una muñeca.

“Siento que sería como una de las barbies que salieron con el cabello muy largo, porque me encantaba peinarlas, cambiarle la ropa, los zapatos, que tuvieran mucha escarcha, es que reflejan mi personalidad”, afirmó.