–Llegar a ser muy buena bailando bachata y salsa. Salir de aquí y decir: ¡Soy muy buena! Lo que pasa es que si me meto en un proyecto lo quiero hacer con excelencia. El otro día no me salía un paso, y no me dejaba. Yo misma me exigía y entrenaba mucho en la casa y cuando llegué a la academia les dije a los compañeros que me ayudaran, que me explicaran porque quiero ser muy buena en esto.