(Video) Exfigura de Nace una estrella hizo llorar a todos con tiernos votos a su ahora esposa

La pareja se casó el viernes 25 de julio y compartió imágenes del evento en redes sociales. (Instagram /Instagram)

Luis D, exparticipante de Nace una estrella, tocó corazones al dedicarle unos votos llenos de amor a su pareja, Karla Áviles, durante su boda el pasado 25 de julio.

Y es que las emotivas palabras del cantante hicieron llorar a más de uno en redes sociales.

LEA MÁS: Influencers se preparan para dar el “sí, acepto”, mientras ella anda en su despedida de soltera

“Cuando fuimos solamente amigos por mucho tiempo, siempre creíste en mí, y viste una luz que yo mismo no veía, y eso me marcó para siempre. Siempre me pareciste una persona tan especial que hasta me daba miedo arriesgarme, pero gracias a usted aprendí que lo que vale la pena se arriesga.

La pareja emocionó a más de uno con los votos. (Instagram /Instagram)

Karla Avilés y Luis Delgado se casaron en una linda y acogedora boda. (Instagram /Instagram)

“Estuviste cuando cualquiera pudo haberse ido, me cuidaste, me defendiste y me acompañaste como nadie lo había hecho antes. Gracias por quedarte, por ser mi apoyo en los peores días de mi vida y mi compañía en los mejores”, se escuchaba decir en un video que compartió en TikTok.

Luis D le agradeció a Karla por ser una mujer valiente, madura y, sobre todo, trabajadora.

LEA MÁS: Karla Avilés reveló que hizo algo que jamás había experimentado cuando estuvo en Teletica

“Te convertiste en la mujer de mis sueños. Te prometo que seguiré esforzándome para ser el hombre que te mereces. Te amo y prometo cuidarte como tú me cuidaste a mí, y si después de todo lo que dije no estás convencida, recuerda que ya no hay vuelta atrás, mi amor”, concluyó.

Karla Áviles recibió una linda propuesta de matrimonio.

Estas palabras hicieron sacar los paños a los seguidores de ambos, pues inmediatamente al ver el video reaccionaron.

“Qué llorada, felicidades”, “Hacen una pareja muy hermosa”, “Te llevaste a la mejor muchacha de Costa Rica, Luis, la tienes que querer y valorar mucho, pero sobre todo sanarla”, “Dios siempre estuvo de su lado”.