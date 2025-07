Video: Experiodista de Repretel explota contra agencia por problema con su carro

Henry Segura contó que ha tenido muchos problemas con la agencia donde adquirió su carro. (Instagram/Instagram)

El comunicador Henry Segura, experiodista de Canal 6, no se quedó callado y arremetió en redes sociales contra una agencia de carros, ya que está teniendo serios problemas con el suyo.

“Este es mi carro, que desde el primer mes que lo compré me ha dado problemas porque se le mete el agua. Ya lo han tenido en cuatro oportunidades en el taller, la última vez fue la semana pasada. Estuvo dos meses en el taller y una semana después, vean lo que pasa”, mostrando que a su carro se le filtra el agua.

Henry Segura dejó la evidencia en su cuenta de Instagram. (Instagram/Instagram)

Segura le confesó a sus seguidores que el carrito le costó 42 mil dólares (poco más de 20 millones de colones) y no hay forma que le resuelvan.

Henry Segura explotó en redes tras lo que vive con su carro.

“Como si hubiera sido un regalo. Esto me provoca molestias, me frustra, me pone nervioso, tengo que tomar pastillas para tranquilizarme porque es acongojante, molesto y decepcionante”, concluyó.

Así que, si usted ve a Henry con un paraguas dentro de su carro o buscando un chaleco salvavidas en el asiento trasero, ya sabe por qué. Al parecer, su costosa inversión resultó ser una piscina de problemas.