(Video) Foto de Rolando Fonseca desató discusión en el área de maquillaje de Teletica

Lo que parecía ser una tranquila mañana de viernes en el área de maquillaje de Teletica terminó convirtiéndose en un animado debate futbolero entre varias figuras del canal y todo por una foto de Rolando Fonseca.

Rolando Fonseca, exjugador de fútbol, llegó al área de maquillaje de Teletica y se armó la discusión. (redes/Instagram)

Todo comenzó cuando el periodista de Buen Día, Daniel Céspedes, llegó al lugar y se encontró con su compañero Ítalo Marenco.

Céspedes llevaba en su celular una fotografía del exdelantero Rolando Fonseca celebrando un gol con la camiseta de Liga Deportiva Alajuelense, imagen que decidió mostrarle a Marenco, reconocido seguidor del Deportivo Saprissa.

Foto de Rolando Fonseca causó polémica en Teletica

La reacción no se hizo esperar y la conversación comenzó a subir de tono, justo en el momento en que Fonseca llegó al área de maquillaje.

“Yo toda la vida he admirado a Rolando Fonseca; la foto habla por sí sola y es un abrazo muy sincero”, comentó Marenco al ver la imagen.

Esta fue la foto de Rolando Fonseca que armó la polémica entre los presentadores. (redes/Instagram)

Céspedes aprovechó la presencia del exjugador para preguntarle qué le generaba ver esa fotografía después de tantos años. Fonseca no dudó en recordar su paso por el equipo rojinegro.

“El paso mío por la Liga. Eso fue muy simple: llegué a casa, toqué la puerta, me dijeron que no… ¿vio que ahí estaba mi hijo? Había que seguir comiendo, papá. Los amores del fútbol no me los inventen porque ninguno come con él. Ninguno”, expresó.

La respuesta provocó risas y más comentarios en el lugar, aunque Céspedes cerró la discusión con una frase que encendió nuevamente la rivalidad futbolera: “Yo sí”.