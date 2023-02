(Video) Glenda Peraza demostró que sí se puede: “Hasta más rica me veo”

Glenda Peraza demostró que sin cirugías se puede lograr tener un cuerpo como de chiquilla de 20. Instagram

La expresentadora de televisión Glenda Peraza subió un video en sus redes sociales para demostrar que sí se puede bajar de peso a punta de ejercicios y sin necesidad de recurrir al bisturí.

Luego de que a la exDiva le diera covid-19, a finales de 2020, subió de peso porque parte de las secuelas que le dejó el virus fue la hinchazón y retención de líquidos.

La exmodelo se propuso bajar los más de 10 kilos que aumentó y por fin lo consiguió luego de meses de esfuerzo y disciplina.

Ella se montó su propio gimnasio en la casa y con ayuda de su esposo, Byron Garita, le puso duro a los ejercicios.

“Vea mis amores, ya bajé los 10 kilos, es más yo creo que ya puedo hacer aquella foto (una que tiene en la pared de cuando era modelo), ¿qué tal? Hasta más rica me veo. Vea que buenos chanchos (ensaña sus nalgas), ¿quién me va a venir a mí a decir que no, que no se puede, que estoy muy vieja?”, expresó.

Glenda Peraza todavía sufre las secuelas del covid-19

Glenda, además, incentivó a sus seguidoras a hacer algo de ejercicio aunque sea subiendo y bajando gradas, caminando en la plaza del barrio y a no dejarse convencer que porque están “viejas” no lo pueden lograr.

“Si yo lo pude hacer usted también, siga pa’ lante, mi amor, que sí se puede”, agregó.

Su esposo es el más feliz al ver los resultados y entre los dos se la pasan vacilando con lo bien que se le ven “los chanchos” a la expresentadora.