(Video) Glenda Peraza se encontró con un conmovedor video de su mamita de esos que parten el alma

Glenda Peraza se encontró un conmovedor video de su mamita, Ana Isabel Peraza, que le apachurra el corazón a cualquiera, así como a ella.

La expresentadora del programa Divas, pero divinas, de canal 8, descubrió un video que grabó junto a su “orquidia”, como ella le decía de cariño a su madre, de cuando estaba iniciando la pandemia en el 2020.

En aquel entonces ella y sus compañeras hacían el espacio televisivo desde la casa y un día se le ocurrió hacer arepas, pero como no sabía muy bien la receta se le ocurrió hacer una videollamada en vivo con su mamita.

Doña Ana Isabel falleció en setiembre de ese mismo año, víctima de cáncer, y para ese momento estaba en la etapa más dura de su enfermedad.

Glenda Peraza siempre ha dicho que heredó de su madre, además de la belleza, su buen humor.

“Mi Orquídea —como la llamaba con amor— estaba atravesando su proceso de cáncer, pero su luz, su alegría y su entusiasmo nunca se apagaron. Siempre decía con una sonrisa: ‘Estoy súper, superbién, superbién, superbién…' (cuatro veces, siempre con esa energía suya que contagiaba).

“Este video es profundamente especial para mí, porque ya no están en este plano mi mamá, ni Nick, ni Jira (sus perros). Verlo de nuevo me llenó el corazón con tantas enseñanzas. Escuchar la voz de mi madre, sabiendo que pocos meses después partiría, me llevó de vuelta a mi infancia”, contó la exmodelo.

Glenda Peraza se encontró con este video de su madre ya fallecida

Glenda decidió compartirlo con sus seguidores de Instagram porque asegura que ha disfrutado mucho el escuchar la voz de su mamita y para que quien lo vea se “inspire a preparar unas ricas arepitas” con la receta de su madrecita.

“Aun cuando muchas cosas han cambiado, aquí seguimos”, agregó.

Solo el que ha sufrido la muerte de una madre sabe lo que duele y lo que significan encontrarse estos recuerdos.