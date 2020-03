View this post on Instagram

Desde Curri para el mundo La Patriotica Costarricense y Color de Esperanza 🙌🏻👏🏻 Sin filtros solo siendo ticos, humanos, con esperanza y amor ❤️ aquí les comparto enterito el canto de La Patriótica Costarricense 🇨🇷 y 2 canciones más que nos llena Fe 🙏🏻 Imposible no llorar 😭😢 porque hay mucha gente fuera de nuestra patria, por los que están enfermos, por los héroes con gabacha en los hospitales, por las familias de ellos, por los que están solos en sus casas, por los que viven al día, rapando la olla y esto les afecta doblemente, por los que no tienen vos, por los que han tenido que cerrar sus negocios, por TODOS nosotros los que queremos salir de esto JUNTOS 💪🏻🙏🏻🥰🇨🇷❤️ #quedateencasa #costarica ¡Un día a la vez!🦋