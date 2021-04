Porque he entendido que todo tiene un tiempo y si está en las manos de Dios se va a dar, soy obediente de lo que me dice, le cuento que en este tiempo que llevo cerca de Él, a nivel cristiano, tres chicos me han llamado la atención, pero me gusta medir el área, que sea alguien genuino y en alguna ocasión le he preguntado a Dios que si ese es el chico indicado, por medio de un sueño me ha dicho que no lo es y eso me lavó la voluntad de seguir, se lo dije al muchacho y se me quitó ese falso enamoramiento. Sé que mi testimonio puede ayudar a que la gente espere que ya llegará el momento.