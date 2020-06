Yo llamé a Recursos Humanos y me dijeron: “Leslie, ¿no han hablado con usted?” Y yo, “no, ¿de qué?"... "¡Ay qué metida de patas!”, me dijeron. Entonces fue cuando llamé a la jefa de radio y me dio el balazo en la cabeza. Me enteré porque yo llamé para ver si me iban a renovar el contrato y me dan la sorpresa que yo estaba hasta el 10 de mayo.