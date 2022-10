Video: Keyla Sánchez dice estar “orgullosa” de haber ido al gimnasio con gripe

Keyla Sánchez no se da cuenta que si se está enfermo, es mejor no ir a contagiar a otros. Keyla Sánchez no se da cuenta que si se está enfermo, es mejor no ir a contagiar a otros.

Probablemente Keyla Sánchez quiso dar a entender en sus redes sociales que por más excusas que tengamos, el cuerpo no se manda solo y que hay que hacer ejercicio para tener una vida saludable.

Sin embargo, el método que usó fue totalmente equivocado, pues en tiempos en que los virus abundan y no hemos salido de la pandemia del coronavirus, no está bien decir que está orgullosa de haber ido al gimnasio teniendo gripe.

La presentadora de Calle 7 subió una historia a su Instagram en donde reveló que se ha sentido muy mal por la gripe y que cuando llegó a su casa a acostarse, la consciencia le dijo que tenía que haber ido al gimnasio. Algo que no creemos que agradezcan mucho los otros asistentes a ese lugar.

Keyla Sánchez aclaró dudas sobre su viaje a Qatar

“Me he sentido pésimo de la gripe, terminé de hacer unas cosas y dije que me iba a quedar acostada, me cambié y comenzó mi mente a decir que cómo me iba a quedar acostada. Me cambié, hablé con mi entrenador, hoy voy, enferma pero voy, me toca piernas así que no saben lo satisfactorio que se siente”.

“Cris ( su entrenador) vine enferma y estoy demasiado orgullosa”, afirmó, pese a que el llamado de todas las autoridades de Salud, en todo momento, ha sido no salir de casa si está con gripe... Definitivamente a Keyla no le ha llegado ese mensaje.