(Video) La esposa de Joel Campbell reveló el lujo que disfrutan en su casa y no va a creerlo

Joel Campbell es jugador de Liga Deportiva Alajuelense. (José Morelli / @jomo.cr)

En la casa del futbolista Joel Campbell se dan un lujo que muchos desearían y que la gran mayoría de ticos no podrían pagar.

Fue su esposa Fernanda Mora, quien lo reveló en su cuenta de Instagram luego de contestar algunas preguntas de sus seguidores.

A ella le consultaron qué comen sus hijos, puesto que en otras ocasiones ha enseñado que sus comidas son preparadas y las mantiene refrigeradas.

LEA MÁS: Esposa de Joel Campbell reveló cuál es la nacionalidad de sus tres hijos

La pareja del jugador de Liga Deportiva Alajuelense reveló que a su casa llega todos los fines de semana un chef a prepararles toda la comida de la semana.

Joel Campbell y su esposa Fernanda Mora tiene un chef que les llega a cocinar toda la comida de la semana. (redes/Instagram)

Además, mostró cómo luce su refrigeradora repleta de topper con todas las comidas ya cocinadas.

“Viene un chef todos los domingos, sábado y domingos, a veces, viene a la casa y nos cocina todo lo de la semana, desayuno, merienda, almuerzo, merienda y cena”, contó.

Fernanda Mora mostró el lujo que se dan en la casa de Joel Campbell

Fernanda explicó que no es porque no le guste cocinar, sino porque su esposo está siguiendo un plan alimenticio “un poco más estricto” y el chef todo se lo prepara, tal cual lo indica su nutricionista.

LEA MÁS: Fernanda Mora, la esposa de Joel Campbell, se fue a la playa en búsqueda de un objetivo

Ella también está siguiendo otro plan alimenticio diferente y, obviamente, aprovecha para que le hagan la comida de sus hijos.

El mismo jugador manudo subió también un video en el que se ve al chef y sus ayudantes preparándoles la comida, la cual pesa y marca con papelitos para que no se confundan al momento de abrir la refrigeradora.

Joel Campbell se da un lujo que muy pocos pueden costear

LEA MÁS: Es de no creer lo que le pasó a Joel Campbell en el partido que lo pusieron de titular en Alajuelense

Ante tal confesión, también le preguntaron qué sabe cocinar y ella aclaró que le encanta cocinar.

“Me encanta cocinar de todo. Los postres, panes, repostería y de más me quedan muy bien. Lo aprendí de mi abuelita, cuando estaba chiquita, le ayudaba en la panadería y después le ayudaba a ir a vender a la iglesia”, contó.