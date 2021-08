(Video) La historia del último traje del Supermán tico

Don Gerardo quedó encantado cuando vio por primera vez el traje. Foto cortesía de Joselyn Miranda. Don Gerardo quedó encantado cuando vio por primera vez el traje. Foto cortesía de Joselyn Miranda. (Jorge Calderón)

Una de las últimas peticiones de don Gerardo Vargas, conocido como el Supermán tico, fue poder despedirse de una de sus mejores amigas Joselyn Miranda.

El superhéroe brumoso falleció el sábado anterior tras una larga lucha contra el cáncer gástrico que terminó siendo su kriptonita. El Supermán tico fue un verdadero personaje en la provincia brumosa y en todo el país.

Esta fue la última vez que el Supermán tico se lució por las calles de Costa Rica, andaba realizado con los cuadritos. Foto cortesía Esta fue la última vez que el Supermán tico se lució por las calles de Costa Rica, andaba realizado con los cuadritos. Foto cortesía

El cariño hacia Miranda se daba porque la bella brumosa fue la encargada de regalarle el último traje con el que el superhéroe luchó contra la tristeza y el aburrimiento, dos de sus archienemigos declarados.

"Yo no estaba en el país y hablábamos por teléfono para contarme cómo estaba de salud, yo le decía que no se fuera porque nos tenía que esperar, eso fue como una promesa para él porque llegué a Costa Rica el martes 24 y lo fui a ver el 26, estaba irreconocible, pero preguntó por la fecha, él nos estaba esperando para poder descansar", contó Joselyn.

Uno de los poderes de don Gerardo es que era como un camaleón y a veces para despistar a sus enemigos se vestía de payaso, aquí junto a Joss. Foto cortesía Uno de los poderes de don Gerardo es que era como un camaleón y a veces para despistar a sus enemigos se vestía de payaso, aquí junto a Joss. Foto cortesía

Joss, quien es modelo y en varias ocasiones adornó las páginas de La Teja, recordó que el disfraz se lo trajo desde Estados Unidos y aunque en un principio, don Gerardo estaba medio quitadillo para cambiar el suyo, apenas lo vio quedó encantado y muy agradecido con la vecina de Caballo Blanco.

"Eso fue el año pasado, yo iba a ir a Estados y le empecé a decir que le iba a traer uno porque el de él ya estaba muy feo, me contestaba que no porque con ese empezó, que se lo hizo una costurera, pero le enseñé unos en Internet y medio le gustaron", dijo la brumosa.

Después de eso se fue para Gringolandia y estuvo cerca de cinco meses. Un par de días antes de devolverse a Tiquicia, el Supermán tico se encargó de recordarle la promesa que le había hecho.

"Hablamos por teléfono y me preguntó si ya lo había comprado y yo ni me acordaba. El día antes de venirme me fui a comprarlo y le encantó, estaba muy feliz porque hasta cuadritos tenía", contó la modelo.

A pesar de esa buena forma que se le veía con el chaine nuevo, don Gerardo dudaba si asistir o no a los eventos de fin de año, o a las actividades que lo invitaban.

"Decía que se sentía muy enfermo y que no quería ir porque ya no hacía gracia y que la gente se burlaba de él, pero yo traté de animarlo para que fuera al tope y al carnaval y que lo usara por lo menos una última vez", agregó Miranda.

Don Gerardo hizo caso y convirtió en Supermán por última vez para los festejos de fin de año. En aquel momento, a pesar de que al principio no lo dejaron desfilar, el Supermán tico aseguró que estaba muy agradecido y feliz de poder portar el traje, sin saber que sería la última vez que lo usaría.

Esta es una de las fotos de don Gerardo, ni en los momentos más duros perdió la sonrisa, por eso era un superhéroe. Foto cortesía Esta es una de las fotos de don Gerardo, ni en los momentos más duros perdió la sonrisa, por eso era un superhéroe. Foto cortesía

Amistad de años

La relación del superhéroe con la familia de la modelo brumosa inició en el año 2000, cuando los Miranda contrataron a un payaso para una fiesta de cumpleaños. Al final, el colorido personaje no se apareció, pero sí don Gerardo, quien también animaba fiestas maquillado, con peluca y nariz roja.

"Llegó, pero andaba mudado muy feo y el show que hizo no gustó, pero nos cayó muy bien. Primero se enamoró de mi mamá, luego de una de mis hermanas, después de otra y así se fue metiendo a la familia, nos llevaba a hacer mandados y él feliz, le encantaba lucirnos en la moto que tenía, siempre fue muy allegado a nosotras", comentó Joss.

El cariño era tal que Vargas pasaba fechas como Navidad y Año Nuevo con Joselyn y la familia, quienes lo adoptaron como un familiar más. Incluso, vivía enamorado de una de las hermanas de la modelo.

"Murió locamente enamorado de mi hermana, el día que fuimos a despedirnos le pedía un beso, aún estando delante de la esposa. De hecho, la esposa nos dijo que nosotras éramos la vida de él, que siempre andaba hablando de nosotras", afirmó.

Yoselyn recordará a su amigo como un hombre bueno, noble y con un corazón de superhéroe.