Video: La voz de Bryan Ganoza se escuchará todos los días en De boca en boca

No cabe duda de que Bryan Ganoza supo hacerse de un espacio en Teletica luego de su participación en Dancing with the Stars.

Al Cabro más macabro lo tienen muy bien considerado en el 7, al punto que fue uno de los artistas privilegiados en ser invitado a El Chinamo de este año.

Pero no solo eso, el bailarín fue el encargado de grabar el video promocional de la llegada del verano a De boca en boca, el cual sonará todos los días al inicio del programa.

¡Regresa el más macabro! Bryan Ganoza dejó Las Vegas

Recordemos que hace unos días tanto Bryan como los presentadores del espacio se fueron a la playa a hacer la grabación, por lo que en el video veremos como modelos a Montserrat Del Castillo, a Shirley Álvarez, a Mauricio Hoffman y aTavo Gamboa. ¡Qué lujo!

De verdad que Bryan cayó muy bien en el espacio donde constamente aparece.