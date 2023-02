Video: Laura Ortega confesó que su relación con Fernán Faerron inició con una mentira

Laura Ortega confesó la mentira que le dijo a Fernán Faerron para no salir con él

La cantante y modelo Laura Ortega confesó que su relación con el defensor herediano Fernán Faerron inició con una mentira de su parte.

La pareja se conoció en el cumple de ella en diciembre, ahí hicieron química y él la invitó a salir a cenar.

Por alguna razón ella le dijo que sí, aunque no quería salir en ese momento con ningún hombre, pues recordemos que había salido de su relación anterior y quedó empachada de esos temas.

Al día siguiente de que se conocieron, a Laura le dio goma moral y quería quitarse el tiro, pues no se sentía preparada para tener nada con nadie.

Lau optó por meterle una trama enorme al florense, diciéndole que estaba muy enferma, con calentura y ahí vino la primera sorpresa que se llevó la guapa ojiverde.

Video: La acongojante historia de Laura Ortega y un calzón que le guindaba

“Dijo que tranquila, que no había problema. El mae superrespetuoso, yo estaba acostumbrada a maes tóxicos, intensos y raros y para mí era increíble que no me pusiera peros, fue como que respetaba totalmente y esperaba que me mejorara”, contó.

Fernán tuvo un detallazo con su ahora novia, que sin duda marcó el desenlace de la historia, pues no se quedó quedito y en lugar de perderse y esperar “cuando estuviera bien”, le dijo que si podía pasar a dejarle algo a la casa para que se sintiera mejor.

Laura Ortega y Fernán Faerron ya van para dos meses de jalar. Instagram. (Tomada de Instagram)

Laura Ortega: “Nunca he sido futbolera pero ahorita mi corazón lo tiene el Herediano”

“Llegó con un botiquín con Enantyum, suero, rosas, chocolates, comida, y yo no creía que fuera real”, dijo Ortega, quien agregó que tiempo después el jugador le confesó que él sabía que no era cierto lo de su enfermedad.

Al ver esa actitud, a Laura no le quedó otra que bajar la guardia y ya lo demás es historia, pues ya van para dos meses de estar jalando y se les ve más que felices y enamorados, aunque Fernán muerda a otros.

¿Mordisco en el Colleya Fonseca?