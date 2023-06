(Video): Laura Ortega deslumbró en show de Christian Nodal

Laura Ortega y Fernán Faerrón juntos en el concierto de Christian Nodal. Fotografía: John Durán. (JOHN DURAN/ #Costa Rica )

Este sábado, Laura Ortega hizo realidad un sueño: cantar por primera vez desde un escenario y frente a varios cientos de personas.

La espectacular modelo fue parte de los artistas que calentó los minutos previos a que el mexicano Christian Nodal saliera a escena para su nuevo concierto en el país.

Ortega está dando los primeros pasos en la cantada y como tiene bastante talento para ser artista, su productor y amigo Dani Maro la invitó a interpretar junto con él el tema “Pa’qué”.

La ojiverde no solo encantó con la bella voz que tiene a los cientos de asistentes que, cerca de las 6 de la tarde, ya estaban en el Pedregal a la espera del concierto de Nodal, si no que también llamó bastante la atención por su belleza.

Vistiendo totalmente de blanco, Ortega demostró que tiene talento para la música y después de su presentación dijo a La Teja que había hecho realidad un sueño.

“Para mí esto es un sueño hecho realidad. En Costa Rica hay demasiada gente talentosa y que yo haya tenido el chance (de estar entre los teloneros) ni siquiera siento que me lo merecía, pero traté de dar lo mejor de mí y siempre soñé con algo así”, declaró Lau tras conversar con este periódico.

Laura Ortega y Dani Maro

Laura no negó que se estaba muriendo de los nervios, porque nunca antes había cantado frente a tanta gente, pero dice que luego entró en confianza y se soltó en el escenario.

“Al principio casi ni me salía la voz, me ganó la taquicardia, pero ya después me solté y feliz, la verdad, siento que el ambiente estaba muy bonito, entonces lo disfruté bastante”, mencionó Ortega.

Laura Ortega y Dani Maro en la presentación previo al concierto de Nodal. Fotografía: Manuel Herrera. (Manuel Herrera)

La muchacha dijo que esta oportunidad la motiva en su carrera musical. “Fue algo muy bueno para mí y para mi carrera”, apuntó.

Por supuesto, que la modelo estaba bien acompañadita de su novio, el jugador del Herediano, Fernán Faerrón.