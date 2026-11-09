(Video) ¡Le salió competencia a Chayanne! Antuán Fallas alborotó a las señoras con su baile en Mira quién baila

Antuan Fallas fue la gran sensación en la octava gala de la tercera temporada de Mira quién baila. (Teletica Formatos /Teletica Formatos)

Antuan Fallas sigue ganándose los aplausos y los corazones del público de Mira quién baila.

El desamparadeño fue una vez más una de las grandes sensaciones de la octava gala, tanto que varias seguidoras quedaron tan encantadas con su presentación que hasta lo compararon con el mismísimo Chayanne.

Fallas y su bailarina, Alhana Morales, se lucieron al ritmo de Ricky Martin y consiguieron llevarse otra vez el premio ¡Wow! de la noche. Este fue el cuarto reconocimiento de ese tipo para el joven, quien cada domingo demuestra que tiene madera para el baile.

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¿Antuan Fallas como Richy Martin o Chayanne?

Pero fue el video de su presentación, publicado en las redes sociales del programa, el que desató una lluvia de comentarios bastante vacilones. Varias señoras aseguraron que sus movimientos y hasta su apariencia les recordaron al famoso cantante puertorriqueño.

“Pensé en Chayanne bailando”, escribió una seguidora, mientras otra comentó: “Se parece mucho a Chayanne, cuando estaba así de joven. Al rato un hijo perdido... Pero en serio se me hace muy parecido a Chayanne”.

Ahora a Antuan Fallas le dicen el Chayanne tico. (Teletica Formatos /Teletica Formatos)

Los piropos tampoco faltaron. “Antuan está solo, solito, solo, el mejor de la temporada, puro Chayanne”, escribió otra admiradora.

“Espíritu de Chayanne sal de ese cuerpo”, vaciló alguien más.

Otra seguidora contó que también tuvo esa impresión al verlo bailar: “Jajajaja, sí yo lo vi y dije: ¡ups! Es ver a Chayanne. Y luego el juez me lo confirmó”.

¿Antuan Fallas como Richy Martin o Chayanne?

Y como si la comparación no fuera suficiente, una usuaria lo bautizó como el “Chayanne tico”: “¡Qué manera nuestro Chayanne tico, un desamparadeño sin límite al bailar! Excelenteeeee carajillo”.

“¡Excelente, Antuan! Puro Chayanne”, fue otro de los mensajes que le dejaron.

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Las señoras no desaprovechan la oportunidad para piropear a Antuan Fallas en las redes sociales del programa. (redes/Instagram)

Así que además de sumar su cuarto premio, ¡Wow!, Antuan parece haberse ganado un nuevo apodo y un buen grupo de admiradoras que ya lo ven como el Chayanne de Desamparados.