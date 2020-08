"Preguntamos muchas veces por Frijolito y siempre se nos dijo, y no teníamos por qué dudar, que estaba muy bien. Nos lo imaginábamos más grande. A raíz de todo esto vinimos a tomarle una fotografía confiados en que Frijolito estaba muy bien. Cuando llegamos se nos dice que Frijolito no está, no sabemos si se escapó, cosa que pudo haber sucedido", dijo.