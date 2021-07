(Video) Los CNCO versión miniatura también derriten a las güilas

El grupo CNCO está conformado por Joel Pimentel, Richard Camacho, Erick Colón, Christopher Vélez y Zabdiel De Jesús, quienes se presentará este domingo en el Parque Viva y aunque parezca mentira, no solo ellos serán los encargados de derretir a los asistentes al concierto.

La presentación de la banda juvenil latinoamericana se verá eclipsada por los pequeños Brendan Pérez, Cristian Oviedo, Daydell Morales, Gean Sánchez y Allan Garbanzo, quienes les harán el pique a los más mamulones con respecto a llamar la atención de los presentes, ya que forman parte de los Mini CNCO.

Aunque los pequeños no cantarán y solo irán a ver sus ídolos, la ternura y la viveza que tienen, a sus escasos 4 años, hará que todo mundo tenga que ver con ellos, ya que pequeños serán testigos del gran espectáculo desde primera fila.

El concierto será este domingo, a partir de las 7 p. m., en el complejo ubicado en La Guácima de Alajuela, donde el grupazo juvenil mostrará lo mejor de su repertorio con temas como "Hey Dj", "Mamita", "Tu Luz" y "Reguetón lento".

Brendan, Daydell, Gean, Cristian y Allan se creen Joel, Erick,Christopher, Richard y Zabdiel. Fotografia: Graciela SOlis

Pura ternura

Los niños son de diferentes partes de San José y fueron contactados por Wendy Cerdas, quien le dio vida al proyecto de los Mino CNCO y conoce muy bien a las mamitas de los pequeños.

Hace cerca de un año se pusieron las pilas y poco a poco han ido comprando vestuario, micrófonos y todo lo necesario para que las mini presentaciones sean lo más parecido posible a las de el verdadero CNCO.

"Desde que tengo memoria pienso que si uno a los niños les da bases y herramientas para ser personas seguras de sí mismas y capaces de hacer cosas diferentes, ellos van a crecer y ser grandes personas".

"Siempre he cuidado a Cristian (mini Richard) y como veía que le gustaban mucho las canciones de ellos se me ocurrió hacer un mini CNCO para que ellos se divirtieran y aprendieran a ser un poco más extrovertidos ya que eso les va a servir muchísimo ahora que están en el kínder y luego cuando estén en la escuela y el colegio", dijo Cerdas.

Para que la idea fuera una realidad, convenció a las mamás de los chiquitos y entre todos se han empunchado haciendo ventas de comidas y actividades para hacerle frente a los gastos.

Los pequeños ya hasta firman autógrafos, toda una ternurita. Cortesía.

"Las mamás no siempre tenemos los medios para hacerlo, pero creo que se puede hacer el esfuerzo por ellos. En mi caso, yo he sacado a muchos chicos adelante, de zonas un poco peligrosas y les he enseñado a cambiar las drogas por el baile", comentó.

"Yo a todos los conocía y ya les había visto el toque y buscamos el parecido con cada cantante. Luegos les preguntamos si querían participar y después los llevamos a ensayar para ver si les gustaba y todos se han acoplado muy bien.

Wendy no quiere que se malinterprete y que la gente vaya a pensar que hay algún tipo de explotación infantil, ya que todo se hace por pedido de los niños y no se cobra un cinco para que la gente los vea.

"Queremos hacerles un canal en YouTube, hacerles una página de Facebook para que la gente los vea, porque ya los han llamado de algunos centros comerciales. A nosotros no nos preocupa si les pagan o no, nos interesa que se diviertan, que sean ellos mismos y vean todo como una aventura", contó.

Poco a poco las coreografías las han ido puliendo. Fotografia: Graciela SOlis

Hasta videos y todo

El proyecto de los mini CNCO ha ido creciendo con el paso del tiempo y ya hasta tienen planeado grabar algunos videos, que sean muy parecidos a las producciones que los músicos más grandes han hecho y que cuentan con millones de reproducciones en redes sociales.

"Van a ser videos como los de CNCO, ya tenemos casi toda la coreografía para el de "Hey DJ", solo estamos esperando a que nos diga que sí se hará en un hotel. Recibimos ayuda de varias empresas y esperamos poder hacerlos muy pronto (videos)", dijo la organizadora del asunto, quien acompaña a los minis a todo lado.

Cada micrófono tiene a Mickey y a cada cantante. Erick Quirós.

Los niños y sus tatas no tiene certeza, por el momento, si podrán conocer a los artistas pero guardan la fe de que los Mini CNCO se roben el corazón de los asistentes al concierto, y ¿por qué no? hasta de los cantantes que los motivaron a meterse en el bailongo.

Según el productor, Don Stockwell, la decisión de conocer a los minis será tomada por los artistas, pero no puede adelantar nada hasta que ellos pongan los pies en suelo tico y saber qué van a decir al respecto. Ellos llegarán este viernes en horas de la tarde.