(Video) Maestra miel de maple, famosa educadora mexicana, vino al país y vea lo que dijo de Tiquicia

La creadora de contenido mexicana Karen Contreras, la maestra Miel de Maple, estuvo de visita en Costa Rica. (redes/Instagram)

La maestra Miel de Maple, educadora mexicana que es seguida por millones de personas en Tiktok e Instagram, estuvo en Costa Rica y quedó tan feliz con la experiencia que no pudo evitar contarles a sus alumnos lo bien que se la pasó en sus vacaciones.

Karen Contreras, originaria de Jalisco, se ha vuelto viral en redes sociales por sus videos creativos en los que se enfoca en la enseñanza preescolar y la relación con sus alumnos.

La creadora de contenido mexicana la maestra Miel de Maple disfrutó mucho sus vacaciones por Costa Rica. (redes/Instagram)

Videos como “Un día con la maestra Miel de Maple” y “Excursión al Zoológico: Aprende con la Maestra Miel”, muestran cómo integra experiencias prácticas en la educación, haciendo que los niños aprendan de manera divertida y significativa.

La maestra Miel de Maple estuvo de vacaciones en Costa Rica

Ella estuvo en el país hace unos días y subió a sus redes varios videos en los que se ve que disfrutó mucho de la naturaleza, el hacer rafting y nuestras comidas típicas.

“Siempre he estado orgullosa de ser mexicana. Sin embargo, cuando visito lugares como Costa Rica, me puedo imaginar el orgullo que también deben sentir los “ticos” por su país. La frase/eslogan PURA VIDA cobra un total significado cuando conoces su increíble cultura, paisajes y biodiversidad. Por momentos, me sentí en una película en estas junglas maravillosas, y como lo he dicho en mis videos, no cabe duda que el mundo no deja de ser un gran salón de clases. ¡Gracias Costa Rica, te amé! ¡Pura vida!“, publicó en su Instagram.

La creadora de contenido mexicana La maestra Miel de Maple hizo rafting y hasta se cayó del bote. (redes/Instagram)

Pero también compartió un video este jueves en el cual les estaba contando a sus alumnos algunos “datos curiosos” de Costa Rica y lo mucho que le encantó conocer a los osos perezosos, que sus niños confundieron con koalas.

La maestra Miel de Maple le contó algunas curiosidades a sus alumnos de Costa Rica

Además, les contó que cuando anduvo en bote por un río se cayó y casi pierde el celular y que se sintió como en una película de Jurassic Park.

Los niños se mostraron muy interesados con todo lo que les contó sobre Costa Rica, en especial, porque les dijo que vio un volcán de fuego muy cerca.

