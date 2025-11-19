(Video) Mahyla Roth deslumbró con traje inspirado en el Caribe en la preliminar de Miss Universo 2025

La costarricense Mahyla Roth volvió a brillar con luz propia en Miss Universe 2025, esta vez con el traje de gala en la competencia preliminar, el cual dejó a muchos con la boca abierta por lo espectacular que lució.

La pieza, llena de simbolismo y detalles minuciosos, rinde homenaje al guacamayo rojo, uno de los tesoros más representativos del Caribe tico y emblema de la zona de Cahuita, en Limón, de donde es originaria la reina.

El diseño, creado para realzar la fuerza y elegancia de Mahyla, destaca por su enfoque contemporáneo y por una construcción que combina artesanía fina con elementos modernos.

Mahyla Roth en su presentación en traje de gala en Miss Universo 2025

La organización del Miss Universe Costa Rica informó que el vestido está hecho sobre tul illusion nude, un material escogido para dar un acabado limpio y sutil, que permite que el protagonismo recaiga en el trabajo de bordado.

La pieza incorpora cuentas de cristal y pedrería en tonos boreales, que junto con matices cálidos evocan la paleta del guacamayo: rojos intensos, amarillos vibrantes y azules profundos que saltan a la vista con cada movimiento. Cada aplicación está distribuida siguiendo patrones que simulan plumas estilizadas, creando un efecto visual de profundidad y dinamismo que acompañó cada paso de la tica sobre el escenario.

La falda, por su parte, presenta un diseño que recuerda la extensión de la cola del ave, con líneas que se abren y fluyen conforme Mahyla avanza, generando un impacto escénico poderoso y elegante.

Este fue el boceto que hizo el diseñador nicaragüense Bismark Medrano para la creación del vestido de Mahyla Roth. (redes/Instagram)

El resultado final es un traje que no solo resalta la belleza de la representante tica, sino que celebra la identidad cultural y natural del Caribe costarricense a través de una propuesta moderna, precisa y visualmente imponente.

Mahyla dejó claro que llegó a Tailandia con ganas de hacer historia, y este traje, cargado de identidad y simbolismo, se convirtió en uno de los grandes protagonistas de su noche preliminar.