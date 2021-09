(Video) Maureen Salguero mostró video en el que sufre microinfarto cerebral en Divas

La tía, Maureen Salguero, ha sufrido tres microinfartos cerebrales y uno de ellos le ocurrió en la radio La Caliente donde también trabaja. Instagram La tía, Maureen Salguero, ha sufrido tres microinfartos cerebrales y uno de ellos le ocurrió en la radio La Caliente donde también trabaja. Instagram

Hace unos días la presentadora Maureen Salguero contó que por el estrés y la ansiedad fue a parar en el hospital y que los doctores le explicaron que tiene una enfermedad vascular cerebral que le provoca microinfartos cerebrales.

La querida Tía decidió compartir este sábado en sus redes un video del momento justo donde la dio uno de los microinfartos cerebrales mientras estaba presentando en el programa Divas, junto a sus compañeras Viviana Calderón y Verónica González, quienes no sabían lo que estaba pasando.

En el video, que corresponde al programa del viernes 27 de agosto, ella está conversando con las divas cuando de un pronto a otro empieza a hablar raro y hasta les pregunta a ellas que qué está pasando, pues se sentía rara.

“Como yo con cierta frecuencia hago bromas, hago voces, ellas pensaron que estaba vacilando y por ende, no se dieron cuenta, al menos no en el momento, de que me estaba ocurriendo lo que me estaba pasando, que estaba sufriendo un microinfarto cerebral”, explicó.

La tía ha tenido que hacerse varios exámenes médicos para tratar de evitar que le de otro episodio o que las consecuencias sean peor. Instagram La tía ha tenido que hacerse varios exámenes médicos para tratar de evitar que le de otro episodio o que las consecuencias sean peor. Instagram

La presentadora señaló que ni ella misma sabía porque estaba hablando incoherencias y que lo trató de disimular para que los televidentes tampoco notaran que se sentía mal.

Fue precisamente después de este episodio que ella decidió hacerse unos exámenes médicos más exhaustivos, pues ya le había ocurrido lo mismo dos veces anteriormente y siempre decía que de seguro eran problemas de presión o del mismo cansancio.

Documentó todo

La presentadora comentó que luego de hacer pública su situación de salud no ha dejado de recibir mensajes de personas que le cuentan que han experimentado los mismos síntomas y que no sabían que eso eran microinfartos cerebrales.

Ella además decidió documentar todo lo que ha hecho para evitar que le dé un cuarto episodio de estos, con ayuda de los médicos, y para tratar de orientar a las personas que le han preguntado qué deben hacer si pasan por lo mismo.

La Tía aseguró que esta situación le cambió la vida, pero para bien porque ahora entendió que la prioridad es ella y su salud y que también es importante hacer pausas laborales para bajar el estrés.

“Ahora estoy más atenta al llamado del cuerpo, de la mente y del corazón. Falta una parte del camino por recorrer, pero estoy determinada a encontrar la causa”, dijo.

También a raíz de este quebranto de salud dice haber comprendido que el trabajar bajo presión y mucho no es una virtud sino que más bien dañino para la salud.