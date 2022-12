Video: Max Barberena se enfrentó a famoso humorista colombiano y se lo sonó

Nuestra Participación en "La Vuelta al mundo en 80 risas" Capítulo 8 - Caracol TV Lokillo Florez Lina Tejeiro Max Barberena y Cimarrona Cimalokera Alajuela En San José Costa Rica Maickol Alvarado #lavueltaalmundoen80risas #lokillo #rastacuando #linatejeiro #CostaRica #costarricense #Alajuela #cimarrona #cimalokera #cimarrona_cimalokera #caracoltv #CaracolPlay Posted by Cimarrona Cimalokera Alajuela on Tuesday, December 27, 2022

El retahílero costarricense Max Barberena se enfrentó durísimo al famoso humorista colombiano Lokillo Florez, no en ring, sino en nada más y nada menos que el mercado Central de San José.

El enfrentamiento se dio como parte de un reportaje para el programa “La Vuelta al mundo en 80 risas”, del canal cafetero Caracol y que se transmitió en estos días en ese país y el resto del planeta.

Allí Max, bien apadrinado por la cimarrona Cimalokera, le demostró al mundo de qué están hechas las tradiciones ticas y con sus buenísimas coplas no se dio por menos ante el que se considera el rey de la trova de Colombia.

Fue una interacción muy entretenida, pues por un lado Max resaltaba las bellezas de esta tierra y el cafetero más bien le tiraba al físico y al apellido del tico, llamándolo “chiquitín” y “berenjena”.

Lo mejor que mostramos en Qatar fue la retahíla de Max Barberena

Estuvieron acompañados por la presentadora Lina Tejeiro, quien fue la que más salió piropeada de la bronca de improvisadores.

Max habló con La Teja y, entre otras cosas, confesó que el próximo año sus retahílas pasarán a otro nivel ya que hará las de Lokillo, que se metió al mundo de la improvisación a ritmo de rap.

Max Barberena y Lokillo Florez se tiraron duro. Facebook.

- ¿Cómo fue la experiencia de compartir con Lokillo?

Fue muy chiva porque enfocaron todo en la dinámica con nosotros. A mí me contactó José Pablo Murillo para cuando Lokillo vino al país (octubre de este año), la idea era hacer algo con él porque es campeón de trova y es lo más parecido a las retahílas en Costa Rica. No se pudo hacer en el show porque está muy estructurado, pero entonces, donde le comentaron a él, pensó en incluirlo en este otro proyecto de “La Vuelta al mundo en 80 risas” y logramos generar material que creo que gustó porque presentaron mucho esa parte.

- ¿Sabían cuándo sacarían el programa?

No teníamos la fecha exacta y ayer (lunes) me llegó en link y me pareció muy chiva. Ellos tenían mucho material y me llamó la atención que la mitad haya sido de la interacción con nosotros y las retahílas, es una forma de exponer la cultura tica, se vio el mercado, la cimarrona, los sombreros y lo que yo hago.

Lina Tejeiro, Lokillo Florez y Max Barberena la pusieron sabor al enfrentamiento. Facebook.

- Vimos que no se guardaron nada a la hora de tirarse bromas uno al otro...

Esto es algo que pienso hacer, sé que tengo que prepararme más, pero mi proyecto para el 2023 es hacer algunas participaciones en freestyle, obviamente manteniendo el contenido tradicional para no perder la esencia, pero improvisar con un beat (sonido) es algo que pensamos hacer.

Pero como todo, es algo que se tiene que hacer bien. Que fue lo que hizo Lokillo, él se tiró a ese mundo y lo hizo excelente y en mi caso, lo que yo quiero es actualizar las tradiciones porque lo que les gusta ahora son las peleas de gallos, que son retahílas adaptadas al rap, entonces quiero meter chota y humor tico con rap.

El colombiano tiene un límite de censura más amplio que el de nosotros, entonces eso atrapa más a los jóvenes ahora.

- ¿Cómo estuvo la interacción fuera de cámaras con Lokillo?

Muy buena. Lokillo venía acompañado de Lina, que es una creadora de contenido en Colombia con más de 10 millones de seguidores, de hecho mucha gente me escribió por ella, que es muy reconocida. Fue una bonita experiencia grabar con ellos, apenas sonó la primera cimarrona, la gente se acercaba a apoyarme y gritar, entonces fue muy lindo.

Lokillo Florez se dio gusto comiendo en el Mercado Central. Facebook.

- ¿Qué le dijo de la retahíla tica?

No la tenía tan clara porque no tiene una estructura tan definida como lo que él hace, entonces lo que tuve que hacer fue cortarlas y adaptarlas al estilo que él conoce, que son rimas de cuatro líneas, pero es diferente, la velocidad y el ritmo le llamaron la atención, también porque eran muy de estilo tico.

- A Lokillo le llovió mucho cuando se pasó al freestyle, ¿cómo piensa usted que lo van a recibir?

Yo lo pienso hacer de otra manera, quiero resaltar a Costa Rica y no creerme el mejor rapeando, yo lo tengo claro, que todo lo que haga sea para resaltar la cultura y tradición de mi país, entonces esa va a ser mi línea, más que decir que soy lo máximo. De hecho, para eso invité para que en la noche (de este martes en los toros) SNK (campeón nacional 2019) y yo hagamos freestyle con retahílas.

- ¿Quedaron en hacer algo más?

No quedamos como amigos, pero él quedó claro de lo que se hace en Costa Rica y yo tengo gran admiración de lo que hace, entonces ojalá las vueltas de la vida nos vuelvan a encontrar.