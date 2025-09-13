Farándula

(Video) Melania Villalta se robó todas las miradas por esto que hizo en Brasil

Melania Villalta anda de vacaciones por Sudamérica; empezó en Argentina y ya está en Brasil

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera
Melania Villalta
Melania Villalta anda disfrutando de su soltería en Brasil. Fotografía: Instagram Melania Villalta. (Instagram/Instagram)

Melania Villalta atrajo todas las atenciones en Río de Janeiro, Brasil, gracias a que se puso a bailar samba en un restaurante.

LEA MÁS: Melania Villalta se adelanta a las críticas por algo que hizo en Argentina

La presentadora de VM Latino anda de vacaciones y en su aventura eligió conocer los países de Sudamérica: empezó en Argentina y ahora está en Brasil.

Como le encanta el baile y la música y en ese país se respira el sabor y el ritmo, Mela no lo pensó dos veces para tirarse a pista y deleitar a los presentes con sus sensuales movimientos.

Vestida con un traje de baño y cubierta con una salida de playa de la bandera brasileña, Mela demostró que es bien diestra para el baile y que “se está cayendo” como fichaje para Mira quién baila.

Así baila samba Melania Villalta

LEA MÁS: Melania Villalta se fue del país muy bien acompañada a un destino que miles añoran

“Créanme cuando les digo que lo que más me hace feliz es bailar. Pero es que en Brasil fue otro nivel”, escribió Melania este sábado al compartir en Instagram su video bailando.

Como era de suponer, su posteo está lleno de comentarios y reacciones de gente que le aplaude por su belleza y sus dotes en la pista.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Melania VillaltaVM Latinopresentadores de televisión
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.