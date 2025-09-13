(Video) Melania Villalta se robó todas las miradas por esto que hizo en Brasil

Melania Villalta anda disfrutando de su soltería en Brasil. Fotografía: Instagram Melania Villalta. (Instagram/Instagram)

Melania Villalta atrajo todas las atenciones en Río de Janeiro, Brasil, gracias a que se puso a bailar samba en un restaurante.

La presentadora de VM Latino anda de vacaciones y en su aventura eligió conocer los países de Sudamérica: empezó en Argentina y ahora está en Brasil.

Como le encanta el baile y la música y en ese país se respira el sabor y el ritmo, Mela no lo pensó dos veces para tirarse a pista y deleitar a los presentes con sus sensuales movimientos.

Vestida con un traje de baño y cubierta con una salida de playa de la bandera brasileña, Mela demostró que es bien diestra para el baile y que “se está cayendo” como fichaje para Mira quién baila.

Así baila samba Melania Villalta

“Créanme cuando les digo que lo que más me hace feliz es bailar. Pero es que en Brasil fue otro nivel”, escribió Melania este sábado al compartir en Instagram su video bailando.

Como era de suponer, su posteo está lleno de comentarios y reacciones de gente que le aplaude por su belleza y sus dotes en la pista.