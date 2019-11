“La amistad se fortaleció después de eso. Con Froilán (Bolaños) (q.d.D.g) también tenía una lindísima amistad. Comenzamos a ir a tomar café y a cenar. Era una relación de amistad y no laboral. Cuando fallece Froilán, Norval me pregunta si quiero ser parte del elenco, pero no como imitador porque no quería un sustituto de Froilán, sino para que yo hiciera mis personajes originales”, recordó.