View this post on Instagram

Ejercicios para hacer en casa. ◾️Son 20 minutos: 20 segundos de ejercicios seguidos y 30 de descanso cambiando entre ejercicios. ( 3 rondas ) . . 🔵 Sentadilla Explosiva lateral con salto de un lado a otro.💪🏻 . . 🔵 Salto en cuclillas arrodillado (hay una variación más fácil que no incluye el salto en cuclillas arrodillado) sigue viendo el video.💪🏻 . . 🔵 Saltos de un lado a otro con una liga en los muslos. 💪🏻 . . 🔵 De cuclillas a tocar la planta del pie, ese toque del pie ayuda a asegurar que mantengamos explosivas las sentadillas.💪🏻 . . 🔵 Rueda y Salto: Puedes buscar una variación más fácil antes de aprender estas! Las manos pueden ayudar a impulsarse del suelo.💪🏻