View this post on Instagram

Hoy paso algo increíble en nuestro lanzamiento de Lovelysecret con la bella @linadanieladaza un accidente que puede pasar en cualquier pasarela. Pero igual ella lo sorteo muy bien. Por su valentía y profesionalismo gracias Lina y Cúcuta por tan excelente show. Solo nos queda agradecer . Ya pueden empezar a hacer sus pedidos ❤️💋 . . . . . . . #likes #like #follow #likeforlikes #love #l #likeforlike #instagood #instagram #followme #likeforfollow #followers #instalike #photooftheday #f #followforfollowback #likesforlikes #followback #photography #liker #followforfollow #comment #bhfyp #likeback #picoftheday #fashion #photo #insta #likesforlike #bhfyp