Heard hizo el papel de Peter McCallister, el padre de Kevin, interpretado por Macaulay Culkin, en las cintas “Home Alone” y “Home Alone 2: Lost in New York” (“Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York”) . En entrevistas posteriores dijo que buscaba trabajar en una película con niños de manera que su hijo, de 5 años en ese entonces, pudiera ir al plató y tener alguien con quien jugar.