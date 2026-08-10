Video muestra el insólito susto que se llevó Johanna Solano mientras andaba en bici

Johanna Solano, exmiss Costa Rica, suele salir a andar en bicicleta casi todas las mañanas. (redes/Instagram)

La exmiss Costa Rica, Johanna Solano, vivió un inesperado susto durante una salida en bicicleta este fin de semana, cuando ella y un grupo de amigos se toparon con un enorme toro que los obligó a detenerse por completo.

El animal, de color negro y con unos cuernos grandes, apareció en el camino y obligó a los ciclistas a buscar la manera de ponerse a salvo mientras esperaban que se alejara.

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La situación fue tan intimidante para Johanna que la también modelo terminó subida en un árbol esperando desde las alturas a que el peligro pasara.

Este es el cachudo que asustó a la presentadora y su grupo de amigos. (redes/Instagram)

La exmiss compartió el curioso momento en sus historias de Instagram y, fiel a su sentido del humor, acompañó el video con una frase que dejó claro que ante semejante animal, lo mejor era no correr riesgos.

“Mejor que digan: ‘aquí corrió’ que ‘aquí murió’”, escribió Solano junto al video en el que se le observa encaramada en el árbol.

Johanna Solano se llevó tremendo susto

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"De aquí no me bajo", decía Johanna Solano. (redes/Instagram)

Así, lo que comenzó como una tranquila salida para disfrutar de la bicicleta y compartir con amigos terminó convirtiéndose en una anécdota que la presentadora difícilmente olvidará.

Al final, sus amigos lograron espantar al animal y se subieron a la bicicleta de nuevo para terminar el recorrido.