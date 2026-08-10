Video muestra el insólito susto que se llevó Johanna Solano mientras andaba en bici

La exmiss Costa Rica, Johanna Solano, vivió un inesperado susto durante una salida en bicicleta este fin de semana, cuando ella y un grupo de amigos se toparon con un enorme toro que los obligó a detenerse por completo.
El animal, de color negro y con unos cuernos grandes, apareció en el camino y obligó a los ciclistas a buscar la manera de ponerse a salvo mientras esperaban que se alejara.
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La situación fue tan intimidante para Johanna que la también modelo terminó subida en un árbol esperando desde las alturas a que el peligro pasara.
La exmiss compartió el curioso momento en sus historias de Instagram y, fiel a su sentido del humor, acompañó el video con una frase que dejó claro que ante semejante animal, lo mejor era no correr riesgos.
“Mejor que digan: ‘aquí corrió’ que ‘aquí murió’”, escribió Solano junto al video en el que se le observa encaramada en el árbol.
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Así, lo que comenzó como una tranquila salida para disfrutar de la bicicleta y compartir con amigos terminó convirtiéndose en una anécdota que la presentadora difícilmente olvidará.
Al final, sus amigos lograron espantar al animal y se subieron a la bicicleta de nuevo para terminar el recorrido.