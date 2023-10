Video muestra acción descortés de Shakira con una mujer que se le acercó

El clip se ha hecho viral en las últimas horas. (Captura)

La cantante colombiana Shakira anda en boca del mundo unavez más, luego de que se hiciera viral un video.

La grabación fue compartida por el programa estadounidense Despierta América y se puede ver que Shakira iba saliendo de un lugar con su seguridad, pero en eso se le arrima una señora y la cantante le agarra la mano, como apartándola.

El video compartido por este programa dice: “Ahí le dejó a los fans de Shakira una demostración de la verdadera cara de esta mujer como empujó a esa señora”.

La intérprete de “Acróstico” se metió en un broncón con sus seguidores, pues después de este acto, ya que fue blanco de críticas en redes sociales.

LEA MÁS: Shakira le celebra el cumple al “amor de su vida” con una emotiva foto

En la publicación del programa varios internautas escribieron: “No veo que la empujara, solo la apartó para no chocar con ella. Además creo que la señora anda con ella”, “Sí, la empuja Shakira es una mujer soberbia”, “La señora no obstaculiza nada, ella pudo de otra forma resolver las cosas y prefirió empujarla”, “La empujó, tenemos el don de idolatrar a los artistas y no vemos su verdadera personalidad”, “Los famosos no son objetos, son humanos y también merecen respeto”.