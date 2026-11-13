(Video) Nancy Dobles celebró su cumpleaños en playa Cocles y protagonizó un curioso y cariñoso momento con una amiga

Nancy Dobles, presentadora de Buen día, sacó unos días libres para celebrar su cumpleaños en Puerto Viejo. (redes/Facebook)

La presentadora Nancy Dobles sigue disfrutando de su cumpleaños número 49 y esta vez lo hizo rodeada de cariño, sol y mar en playa Cocles, en Puerto Viejo de Limón.

La conductora de Buen día se fue a celebrar al Caribe Sur junto a sus hijos Daniel y Gabriel, así como un grupo de amigos, con quienes compartió un rato muy especial frente al mar.

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Uno de los detalles más bonitos del festejo fue cuando una amiga llegó con un pequeño pastel y una velita para que todos pudieran cantarle cumpleaños. Nancy recibió la sorpresa muy emocionada y agradeció el gesto de una manera bastante cariñosa.

Así terminó el festejo de cumpleaños de Nancy Dobles

Y es que en el video de la celebración quedó registrado el momento en que ambas se dieron un beso o un “periquito”, como diríamos los ticos, una escena espontánea que le puso un detalle particular al festejo.

Nancy ahora, apenas puede, agarra su carro o paga una avioneta para trasladarse hasta Limón, pues allá tiene un grupo de amigos, quienes la pasan chineando mucho y con los que ya vemos que disfruta montones.

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