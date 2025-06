(Video) Nelson Hoffmann confirmó en un audio que dejaba Sábado feliz en agosto, escuche su mensaje

Sábado feliz, programa de Nelson Hoffmann (redes/Facebook)

Nelson Hoffmann, productor de Sábado feliz, confirmó en un audio que dejaría la dirección del programa a partir de agosto, luego de 25 años de su creación.

Lamentablemente, su salida del espacio de Teletica se dio antes de lo previsto tras fallecer de un infarto este 26 de junio a sus 74 años.

El chileno, pero tico de corazón, envió un mensaje de WhatsApp esta misma semana al cantante mexicano Mario Montes, del grupo Simba musical, donde le confirmó la noticia.

Desde el año pasado se venía rumorando que en Teletica habían tomado la decisión de darle la producción de este espacio a Gabriela Solano, creadora de De boca en boca y Calle 7, aunque de ambos lugares no salió muy bien que digamos.

Sábado feliz cumplirá 25 años de estar al aire el 5 de agosto, pero ya sin su creador. (redes/Facebook)

En el audio don Nelson, quien se escucha muy bien de salud, le pide al artista mexicano que si puede grabar un video felicitando al programa por su 25 aniversario (que lo celebraría el 26 de julio) y le cuenta de su retiro.

“Lo que te quiero comentar Mario es que esto es una realidad, yo dejo el programa ya en agosto. El programa Sábado feliz cumple 25 años, el 5 de agosto, yo lo comencé a manejar el 5 de agosto del 2000, y este 5 de agosto de 2025 cumple 25 años, y yo me retiro del programa, y yo lo que quisiera es, ya se lo he pedido a varios artistas internacionales que han estado en el programa y que han tenido siempre muy buena relación con Sábado feliz, que me mandes un saludito Mario, un saludo del tamaño que tu quieras, con todos los integrantes si quieres o tu solo, como tu quieras”.

Mario Montes de Simba Musical sobre Sábado feliz

“Lo que quieras durar en el mensaje no importa, tu dura lo que son 20 segundos, un minuto, lo que tu quieras. Es saludando, bueno pues, puede ser saludando a Nelson Hoffmann, productor del programa Sábado feliz en Costa Rica que cumple 25 años de grandes éxitos en la televisión costarricense, siempre por Teletica canal 7, los sábados, entonces lo que tu quieras ponerle, ponlo”, le mandó.

En este mensaje Hoffmann también le agradeció por darle vida a la musicalización de su programa.

“Gracias por los jingles que hiciste para Sábado feliz durante estos 25 años, muchas gracias, están vigentes, están pasando. La presentación del programa es de Mario Montes, la despedida también. Gracias Mario”, dice el final el audio que el mexicano ahora guarda como un tesoro.

Mario Montes y su grupo Simba Musical de México son los que hicieron la canción del programa de don Nelson Hoffmann. (redes/Facebook)

El líder del grupo Simba musical publicó en sus redes que está muy conmovido por la muerte de su “jefe”, como le decía de cariño a don Nelson, y que el agradecido es él por tanto apoyo que le dio a su música.

