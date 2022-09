Video: Periodista de canal 13 que “metió la pata” en acto del 15 de setiembre rompe el silencio

Así como le pudo pasar a cualquier otro, la periodista de canal 13 Carolina Medina leyó una palabra mal en el acto oficial del 15 de setiembre, que ha generado muchas bromas y memes.

Mientras daba un discurso el día de la Independencia, Carolina dijo cerveza en lugar de certeza, lo cual causó gracia a mucha gente en “el país más feliz del mundo”. Y, ¿cómo no pensar en algo refrescante con el calor que hacía mientras se realizaba el evento?

Sin darle muchas vueltas al asunto y asumiendo que metió la pata, Carolina, quien es nieta del fallecido Parmenio Medina, se refirió al tema y aseguró que si bien el jueves la pasó mal, ya este viernes por fin pudo sonreír con lo que le pasó.

“Me desahogo por aquí ¿si?, porque de por sí ya sé que ya lo vieron o lo van a ver. Quienes me conocen saben lo estricta que soy conmigo, en la escuela mis papás no me pedían 100s pero yo quería 100s”.

“Ayer (jueves) metí la pata y quería que la Plaza de la Democracia me tragara, me equivoqué y una sola letra me hizo resbalarme dije cerveza en lugar de certeza, claro en el acto oficial del 15 de setiembre”, escribió en su Facebook.

A partir de eso, ya estaba preparada para lo que se venía.

“Ya sabía que venían los memes, los tiktoks, las indirectas y los chistes. Y como les digo, me juzgo fuerte, así que se podrán imaginar el día que tuve, un día de la independencia que no se me va a olvidar. Pero, sí que hay que aprender de todo, y es a entendernos como seres humanos que nos equivocamos, que no somos perfectos y que no podemos vender una imagen que no es”.

Carolina Medina sabe que un error lo comete cualquiera. Facebook.

“Reírse de uno mismo también debe ser una habilidad que desarrollemos, hoy ya me reí un poquito, espero mañana reírme más y en unos años carcajearme”, aseguró.

“Mi equipo de apoyo es maravilloso, mis papás, hermanos, esposito, abuelos, amigos, que ahí están para bajarme los niveles y siempre darme la mano. Les doy permiso de que se rían y que la fiesta continúe”, afirmó la periodista.

Bien por Caro, pues primero para equivocarse hay que estar ahí y segundo, no es cualquiera el que lo asume y sigue adelante con su camino.