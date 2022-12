Video: Periodista de Telenoticias quedó como ‘Tío Cosa’ por los fuertes vientos decembrinos

Ahora que los Locos Adams volvieron a estar de moda con la serie de Netflix Merlina, la periodista de Telenoticias Yessenia Alvarado nos recordó a uno de los famosos personajes de este programa de televisión.

La comunicadora mostró en sus redes sociales un video de cómo se preparaba para hacer un pase en vivo, sin embargo, el ventolero que pegaba en el lugar donde estaba no dejaba que se le viera ni la cara. Quedó como el famoso “Tío Cosa” por los fuertes vientos decembrinos que ya se sienten en la mayor parte del país.

“Yo parezco la Tío Cosa pero ahí cuando voy en vivo me acomodo, es que no sirve de nada que me acomode ahorita”, dijo entre risas y con mucha razón.

Por suerte, se ve que tiene experiencia con ese tipo de temas y lo tomó con calma y con humor.