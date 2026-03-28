Farándula

(Video) Ricardo Montaner encantó en Costa Rica, pero vivió tremendo “pacho” antes del concierto

Ricardo Montaner se presentó este viernes en Parque Viva ante un llenazo

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Por Silvia Núñez
04/11/2023. Parque Viva. La Guácima de Alajuela. Hora: 07:40 p.m. El cantante venezolano Ricardo Montaner ofreció un concierto este sábado en el anfiteatro Coca Cola de Parque Viva, ubicado en La Guácima de Alajuela, como parte de su gira "Te echo de menos". Fotos: Mayela López
Ricardo Montaner se presentó en el Parque Viva, en La Guácima de Alajuela. (Mayela López)

El cantante Ricardo Montaner vivió una noche inolvidable este viernes en el auditorio Imperial de Parque Viva, donde se presentó ante un llenazo total que coreó cada uno de sus éxitos de principio a fin.

Tras el concierto, el artista no dudó en expresar su agradecimiento a través de sus redes sociales, donde dejó ver lo especial que fue el encuentro con el público tico.

“¿Qué tiene Costa Rica?… tiene algo que te atrapa apenas pisas su suelo que huele a café. Anoche recibí, sin duda, más de lo que di… los amo y ya quiero volver”, escribió emocionado.

Pero no todo fue perfecto, ya que el intérprete también compartió un curioso “pacho” que vivió minutos antes de salir al escenario.

Según contó, tuvo un percance con la puerta del baño que terminó resolviéndose de la forma más inesperada: ¡rompiéndola!.

Ricardo Montaner se presentó en Parque Viva ante un llenazo

“Un percance con la puerta del baño, que el capi supo reparar de la manera más sencilla… romper la puerta en caso de urgencia”, relató.

El momento quedó grabado en un video que publicó junto a varias fotos del concierto, desatando las reacciones de sus seguidores.

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Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

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