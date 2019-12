Gracias a la disquera ya estoy trabajando varios temas que saldrán el otro año. Creo que lo más complicado fue que me pusieran atención, porque yo no tenía representante ni contactos, antes me iba para las radios a presentar mis temas y no me daban pelota. Ahora, apenas anuncié lo de la firma, me escribieron y ya no me cierran las puertas.