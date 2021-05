"Yo soy de Acosta y siempre jugué fútbol. Recuerdo que hubo un momento en el que Saprissa me vio y me dio la oportunidad, pero mis papás no me dejaron porque era muy lejos y si me dejaba el bus no tenía a dónde ir, así que solo pude jugar en la Selección de Acosta, de la Caja y del Colegio de Ciencias Económicas", dijo.