“Fue una forma bellísima de despedirse de nosotros, en su casa, abrazada de sus hijos. Le agradezco montones porque llevo en mi corazón que cada día viví al máximo con ella, las ambulancias, las trasnochadas, las idas al Calderón Guardia. En el último Tac la doctora me dijo con todo el cariño del mundo que a mi mamá no le daba quince días más, porque había metástasis en cabeza, en hígado y me duró mes y medio más, pero me voy con eso en el corazón, de darle todo lo humanamente posible y con el corazón”, añadió.